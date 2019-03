PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 02.03.2019

Hofheim (ots)

Wohnungseinbruch Am Freitagabend brachen unbekannte Täter, in der Zeit von 17:00 bis 21:00 Uhr, in Lorsbach, Am kleinen Feld, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter betraten das Grundstück und hebelten im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf. Im Haus wurden die Räume und das Mobiliar durchwühlt. Entwendet wurden Bargeld, ein Sparschwein und eine Handtasche. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1100 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch Am späten Freitagabend brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kelkheim, in der Kapellenbergstraße, ein. Die Täter betraten das Grundstück und schoben im rückwärtigen Bereich den Rollladen der Balkontür hoch. Danach wurde die Tür aufgehebelt. Im Haus wurden die Räume und das Mobiliar durchwühlt, sowie versucht ein Tresor aufzuhebeln. Entwendet wurde diverser Schmuck im Wert von ca. 1500 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195-67490 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch Im Zeitraum des späten Freitagabends brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hochheim, in der Johanna-Kirchner-Straße, ein. Über den rückwärtigen Garten gelangten die Täter zum Küchenfenster, dessen Rollladen sie hochschoben und mit einem Rechenstiel fixierten. Danach stießen die Täter ein Loch durch die Fensterscheibe und entriegelten mit einem Draht den Fenstergriff. Im Haus wurden die Räume und das Mobiliar durchwühlt. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld in Höhe von 10000 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145-54760 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Am 01.03.2019, wurde am Nachmittag in Hofheim, auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes, ein silbergrauer Mercedes beschädigt. Vermutlich beim Parkvorgang verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer die Beschädigung an der rechten hinteren Fahrzeugecke und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell