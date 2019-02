PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 28.02.2019

Hofheim (ots)

1. 15-Jähriger am Bahnhof bedroht, Liederbach am Taunus, Bahnstraße, 27.02.2019, 14:00 Uhr

(alb)Am Mittwochmittag bedrohte ein unbekannter Täter einen 15-Jährigen in Liederbach und erbeutete dessen Turnschuhe. Auf dem Nachhauseweg von der Schule passte der Täter den Geschädigten in der Nähe des Bahnhofs ab und drohte ihm mit körperlicher Gewalt, sollte dieser seine Schuhe nicht herausgeben. Nach anfänglichem Zögern kam der 15-Jährige der Drohung nach und übergab seine Turnschuhe. Im Gegenzug überließ der Täter ihm seine eigenen Schuhe. Die erbeuteten Turnschuhe des Herstellers "Nike" vom Typ "97er" haben einen geschätzten Wert von ca. 180 Euro. Laut dem Geschädigten, solle es sich bei dem Täter um einen Ausländer oder Flüchtling gehandelt haben, eine genauere Personenbeschreibung ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. 79-Jährige durchschaut Trickbetrug, Flörsheim am Main, Riedstraße, 27.02.2019, 16:00 Uhr

(alb)Drei unbekannte Frauen hatten sich mit einer 79-jährigen Flörsheimerin das falsche Opfer für ihren Trickbetrug ausgesucht. Die Seniorin schöpfte Verdacht und vertrieb die Betrügerinnen. Als es gegen 16:00 Uhr an der Wohnungstür der Rentnerin in der Riedstraße klingelte, dachte diese zunächst an nichts Böses. Eine unbekannte Frau stand davor und bat um einen Zettel und einen Stift. Dieser sog. "Zetteltrick" weckte noch keinen Verdacht bei der Seniorin und sie ließ die Unbekannte in die Wohnung. Kurz darauf erschien eine zweite unbekannte Frau in der Wohnung und bat um ein Glas Wasser. In diesem Moment durchschaute die 79-Jährige jedoch den sog. "Wasserglastrick" und wies die Frauen an, die Wohnung zu verlassen. Die erste Täterin nahm daraufhin einen Schal und versuchte damit der Seniorin geschickt mit dem "Tuchtrick" das Sichtfeld einzuschränken. Die Geschädigte bemerkte daraufhin noch eine dritte unbekannte Frau, die sich in ihr Schlafzimmer begab. Infolgedessen rief die Rentnerin laut um Hilfe und das Trio verließ fluchtartig und ohne Beute die Wohnung. Die ersten beiden Täterinnen werden als etwa 30 Jahre alt beschrieben. Eine habe blonde, lange Haare gehabt, die andere habe hellbraune Haut gehabt. Über die dritte Täterin, die etwas älter sein solle, gibt es keine nähere Beschreibung. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. 53-jährige Frau verletzt in Wohnung aufgefunden. Kriftel, Frankfurter Straße, 28.02.2019, gg. 09:00 Uhr

(ho)Einsatzkräfte der Polizei Main-Taunus-Kreis haben heute Mittag die Wohnung einer 53-jährigen Frau in der Frankfurter Straße in Kriftel durchsucht. Vorausgegangen war eine Mitteilung des Gesundheitsamtes in Hofheim, dass die 53-jährige Frau aus Kriftel suizidale Absichten hege. Ersten Ermittlungen zufolge konnte ein möglicher Waffenbesitz bei ihr nicht ausgeschlossen werden. Daher betraten die Einsatzkräfte die Wohnung in spezieller Schutzausrüstung und fanden dort die betroffene Frau mit einer Kopfverletzung vor. Sie wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. In der Wohnung fanden die eingesetzten Polizeibeamten tatsächlich eine scharfe Schusswaffe. Ersten Ermittlungen zufolge hat sich die Frau mit der Waffe die Kopfverletzung selbst zugefügt.

4. BMW mit Schlüssel geöffnet, Sulzbach, Kaiser-Konrad-Weg, 26.02.2019, 22:00 Uhr bis 27.02.2019, 06:00 Uhr

(alb)In der Nacht zu Mittwoch entwendeten unbekannte Täter einen hochwertigen Full-HD Beamer/Projektor aus dem Kofferraum eines BMW in Sulzbach. Der Fahrzeugbesitzer ließ versehentlich den Autoschlüssel mitsamt Schlüsselbund in seinem Haustürschloss im Kaiser-Konrad-Weg stecken, so dass die Diebe leichtes Spiel hatten. Mit ihrer Beute im Wert von über 1.000 Euro flüchteten sie unerkannt ohne einen Schaden an dem Fahrzeug zu hinterlassen. Hinweise werden bei der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

5. Mercedes angegangen, Kelkheim, Falkensteiner Straße, 26.02.2019, 18:00 Uhr bis 27.02.2019, 08:00 Uhr

(alb)Unbekannte hatten es in der Nacht zu Mittwoch auf einen Mercedes in Kelkheim abgesehen. Die Langfinger machten sich an dem Fahrzeug in der Falkensteiner Straße zu schaffen und entwendeten an den hinteren Bremssätteln die Verkleidungsteile mit der Aufschrift "AMG". Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 150 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Kelkheim bittet unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 um Zeugenhinweise.

6. Sachbeschädigung in Kirche, Hochheim am Main, Hintergasse, 27.02.2019, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(alb)Am Mittwoch, im Laufe des Tages, beschädigten unbekannte Täter in Hochheim mehrere Inventargegenstände einer Kirche. In der Hintergasse ist das Gebäude tagsüber für jedermann geöffnet und zugänglich. Dies nutzten die Täter unverfroren aus und beschädigten mehrere Gesangsbücher, rissen Seiten aus dem Evangelium und zerschlugen die Osterkerze. Hintergründe für die Tat sind derzeit nicht bekannt. Der entstandene Schaden wird auf eine Höhe von mehreren Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

7. 11-Jähriger auf dem Fahrrad angefahren, Eschborn, Hauptstraße, 27.02.2019, 17:05 Uhr

(alb)Kurz nach 17:00 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall in Eschborn, bei dem ein 11-jähriger Junge auf einem Fahrrad von einem Pkw angefahren wurde. Als das Kind auf der Hauptstraße die Gehwegseite wechseln wollte, streifte ihn eine 77-jährige BMW-Fahrerin. Nach ersten Informationen verletzte sich der Junge bei dem Sturz leicht. Der Sachschaden an Pkw und Fahrrad wird auf eine Höhe von etwa 300 Euro geschätzt.

8. Hoher Schaden bei Verkehrsunfall, Flörsheim am Main, Höllweg, Wickerer Straße 27.02.2019, 16:20 Uhr

(alb)Am Mittwoch gegen 16:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem sich eine 61-jährige Frau leicht verletzte und beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Als ein 63-jähriger Renaultfahrer, vom Höllweg kommend, in die Wickerer Straße einfahren wollte, übersah er dabei die 61-Jährige mit ihrem Chevrolet und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrzeugführerin verletzte sich hierbei leicht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden nach der Unfallaufnahme abgeschleppt. Der Gesamtschaden an beiden Pkw beläuft sich nach erster Schätzung auf über 15.000 Euro.

