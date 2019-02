PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 27.02.2019

Hofheim (ots)

1. Betrüger am Telefon Schwalbach am Taunus, Frankfurter Straße, 26.02.2019, 12:00 Uhr

(ew)Ein vermeintlicher Mitarbeiter einer großen Computerfirma rief am gestrigen Dienstagmittag bei einer 48-jährigen Frau aus Schwalbach am Taunus an und gaukelte vor, dass der Computer der Dame von schädlicher Software befallen sei. Man benötige nun Zugang zum System, um den Virus oder die schädlichen Bestandteile zu entfernen. Die Dame gab dem Betrüger die Zugangsrechte zum Computer, sodass der Täter auf verschiedene gespeicherte Daten zugreifen konnte. Was genau Ziel des Datenklaus war, ist derzeit noch nicht geklärt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges und wegen dem Ausspähen von Daten eingeleitet.

2. Kupferdiebstahl auf Friedhof Hofheim am Taunus, Vincenzstraße, 14.02. bis 22.02.2019

(ew)Unbekannte Täter demontierten auf dem Waldfriedhof in Hofheim eine Grababdeckung aus Kupfer und nahmen diese mit. Der Diebstahl ereignete sich bereits im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 14. Februar und Freitag, den 22. Februar 2019. Hinweise zum Täter bestehen aktuell nicht. Das Metall hat einen Wert in Höhe von mehreren Hundert Euro. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurden auch Verfahren wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung eingeleitet. Um dem Täter habhaft zu werden und die Straftaten aufzuklären wurde die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim mit der weiteren Sachbearbeitung betraut. Diese nimmt Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

3. Bohrmaschine aus Rohbau gestohlen Hattersheim am Main, Voltastraße, 21.02.2019, 11:00 Uhr

(ew)Im Rahmen von Baumaßnahmen auf einer Baustelle in Hattersheim wurde durch bislang unbekannte Täter bereits am vergangenen Donnerstag eine Bohrmaschine entwendet. Wie der Geschädigte berichtete tätigte er Arbeiten in einem noch nicht fertigen Gebäudeteil der Baustelle und musste zusätzliches Material holen. Die Abwesenheit des Arbeiters nutzte der Dieb anscheinend aus, um die Akkubohrmaschine zu stehlen. Es handelt sich um ein Werkzeug der Marke Hilti im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim nimmt Zeugenhinweise unter folgender Rufnummer entgegen 06192/2079-0.

4. Blitzersäule beschädigt Liederbach am Taunus, Landesstraße 3014, 26.02.2019, 09:00 Uhr

(ew)Am Dienstagmorgen wurde eine stationäre Blitzersäule auf der Landesstraße 3014, zwischen Liederbach und Kelkheim, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Unter anderem wurden verschiedene Plastikabdeckungen der Säule gewaltsam entfernt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Die Täter blieben bislang unerkannt. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195/6749-0 entgegen.

5. Autofahrer betrunken und ohne Führerschein unterwegs Flörsheim am Main, Bürgermeister-Lauck-Straße, 27.02.2019, 01:00 Uhr

(ew)Polizisten der Polizeistation in Flörsheim am Main konnten am frühen Mittwochmorgen ein Fahrzeug in der Bürgermeister-Lauck-Straße in Flörsheim kontrollieren und feststellen, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war. Gegen 01:00 Uhr befuhr der Pkw die dortige Opelbrücke aus Richtung Rüsselsheim kommend in Fahrtrichtung Flörsheim. Die Beamten entschlossen sich dazu, diesen zu kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille, weshalb er zur Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle genommen wurde. Zudem konnte er keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

6. Unfallflucht mit hohem Sachschaden Hofheim am Taunus, Oranienstraße, 24.02. bis 25.02.2019, 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(ew)Bei einer Verkehrsunfallflucht in Hofheim am Taunus wurde ein Porsche Cayenne zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend stark beschädigt. Das Fahrzeug war gegen 15:30 Uhr in der Oranienstraße von seinem Besitzer abgestellt worden. Am darauffolgenden Montag gegen 19:00 Uhr wurden dann die erheblichen Beschädigungen am Fahrzeug festgestellt. Die linke Fahrzeugseite wurde im vorderen Bereich der Karosserie so stark beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle und beging somit eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

