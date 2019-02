PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 26.02.2019

Hofheim (ots)

1. Trickbetrüger an zwei Seniorinnen gescheitert Kriftel, Lindenstraße, Hofheim am Taunus, Homburger Straße, 22.02.2019, 14:30 Uhr

(ew)Am vergangenen Freitagnachmittag scheiterten Trickbetrüger gleich zweimal an pfiffigen Seniorinnen. Eine 84-jährige Dame aus Kriftel wurde gegen 14:30 Uhr von einer weiblichen Person angerufen die behauptete, die Enkelin der Seniorin zu sein. Sie benötige finanzielle Unterstützung von ihrer Oma. Die Rentnerin durchschaute die Absichten der Betrügerin jedoch schnell und ging nicht weiter auf die Forderung ihrer vermeintlichen Enkelin ein. Die Täterin legte anschließend auf. In einem weiteren Fall in Hofheim wurde eine 82-jährige Rentnerin durch eine Betrügerin angerufen, wobei auch hier die vermeintliche Enkelin dringend Bargeld benötigte. Die dreiste Täterin erkundigte sich anschließend noch über weitere Wertgegenstände der Dame und beendete dann das Telefonat. Circa 30 Minuten nach dem Anruf klingelte eine männliche Person an der Wohnungstür der 82-Jährigen. Da die Rentnerin den Mann jedoch nicht kannte, öffnete sie die Tür nicht, woraufhin der Mann wieder verschwand. Er wurde von der Dame wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 20 und 25 Jahren alt, etwa 1,70 m bis 1,75 m groß, schlanke Statur, blondes, kurzes Haar, bekleidet mit einer beigen Jacke und einer beigen, langen Hose. Er hielt zudem ein braunes Päckchen in der Hand. Immer wieder versuchen Täter, an das Geld von älteren Menschen zu gelangen, indem sie sich als vermeintliche Verwandte ausgeben und eine Notlage vortäuschen. Verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110 und gehen Sie keinesfalls auf derart dubiose Forderungen ein. Zum Glück blieben die Täter im oben beschriebenen Fall auf Grund der achtsamen Seniorinnen erfolglos. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur oben genannten männlichen Person machen? Hinweise bitte unter folgender Rufnummer 06192/2079-0.

2. Versuchter Einbruch in Verwaltungsgebäude Bad Soden, Königsteiner Straße, 21.02. bis 22.02.2019, 15:00 bis 10:00 Uhr

(ew)Im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag haben bislang unbekannte Täter versucht, in das Standesamt der Stadt Bad Soden am Taunus einzubrechen. Nach derzeitigem Sachstand gelang es den Einbrechern nicht, ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln und so in die dahinterliegenden Räumlichkeiten vorzudringen. Das besagte Fenster wurde jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06192/2079-0.

3. Fahrzeug beschädigt Flörsheim, Alte Hochheimer Straße, 22.02. bis 23.02.2019, 18:30 bis 01:00 Uhr

(ew)In den späten Abendstunden des vergangenen Freitags zerkratzten bislang unbekannte Täter einen Pkw in Flörsheim am Main. Das in der Straße "Alte Hocheimer Straße" geparkte Fahrzeug wurde durch den Besitzer am Freitagabend am Straßenrand abgestellt. Zwischen 18:30 Uhr und 01:00 Uhr nachts wurde dann sowohl die Fahrer als auch Beifahrertür am besagten Pkw durch unbekannte Täter zerkratzt. Es entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zur Tat oder den Tätern unter folgender Rufnummer 06145/5476-0.

4. Mehrere Autofahrer unter Alkohol bzw. Drogeneinfluss festgestellt Kelkheim, Bundesstraße 455, 25.02. und 26.02.2019

(ew)Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus führten am Montagabend eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 455 im Bereich Fischbach durch. Zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr wurden hier mehrere Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. In drei Fällen wurde gegen den jeweiligen Fahrzeugführer ein Verfahren wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss eingeleitet. Eine weitere Person wurde mit über 1,4 Promille am Steuer festgestellt und muss sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Zwei weitere Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr wurden unabhängig der oben genannten Kontrollstelle gefertigt, nachdem um 22:38 Uhr in Sulzbach am Taunus und um 01:22 Uhr in Eschborn jeweils Fahrzeuge durch Polizeistreifen kontrolliert wurden. Ein 26-jähriger Mann aus Freigericht hatte bei der Kontrolle in Sulzbach einen Atemalkoholwert von über zwei Promille und zudem keinen gültigen Führerschein, weshalb gegen ihn zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird.

