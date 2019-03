PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 01.03.2019

Hofheim (ots)

1. Achtung vor Falschen Polizeibeamten am Telefon, Sulzbach (Taunus), Hofheim am Taunus, Donnerstag, 28.02.2019

(jn)Bei zahlreichen Seniorinnen und Senioren aus Sulzbach und Hofheim klingelte gestern im Verlauf des Tages das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldeten sich angebliche Polizeibeamte aus dem Main-Taunus-Kreis oder Frankfurt und erzählten skurrile Geschichten von Ermittlungen oder Festnahmen, die Hinweise erbracht hätten, dass die Angerufenen zeitnah Opfer von Kriminellen werden sollten. Deshalb müssten nun sämtliche Wertgegenstände an die Polizei übergeben werden, wofür man Polizisten in zivil vorbeischicken werde, um Schmuck und Bargeld in Empfang zu nehmen und anschließend sicher zu verwahren. Erfreulicherweise reagierten die angerufenen Seniorinnen und Senioren in sämtlichen bislang bekannt gewordenen Fällen vollkommen richtig, durchschauten die Betrüger und beendeten die Telefonate. An dieser Stelle warnen wir eindringlich vor dieser dreisten Masche. Legen Sie bitte sofort auf und informieren Sie die Polizei über die 110 oder direkt Ihre Polizeistation in der Nähe. Nicht selten verlieren gutgläubige Menschen durch diesen Schwindel ihre gesamten Ersparnisse. Die Polizei würde niemals auf diese Art und Weise das Vermögen von Privatpersonen für Ermittlungen oder Festnahmen nutzen oder vorsorglich sicherstellen.

2. Erneuter Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt, Kelkheim am Taunus, Am Marktplatz, Mittwoch, 20.02.2019, gegen 15:30 Uhr

(jn)Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung am Mittwoch, 20.02.2019, auf dem Kelkheimer Marktplatz (wir berichteten am 21.02.2019 an dieser Stelle) sucht die Kriminalpolizei in Hofheim jetzt nach weiteren Zeugen und Hinweisgebern. Zunächst war es gegen 15:30 Uhr zu einem Streitgespräch zwischen zwei 42- und 51-jährigen Männern gekommen, infolgedessen sich ein Schlagabtausch entwickelte, bei dem der Jüngere schwer verletzt wurde. Einer der Beteiligten soll zuvor aus Richtung der Rewe-Märkte gekommen sein, während der Zweite zunächst auf einer Bank auf dem Marktplatz gesessen haben soll. Insbesondere Zeugen, welche das Streitgespräch beobachtet oder mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus, Bad Soden am Taunus, Bismarckstraße, Sonntag, 17.02.2019, 09:30 Uhr bis Donnerstag, 28.02.2019, 15:00 Uhr

(jn)Im Verlauf der zurückliegenden zwei Wochen hatten es Einbrecher auf ein Einfamilienhaus in Bad Soden abgesehen. Nachdem die bislang unbekannten Täter das Grundstück in der Bismarckstraße betreten hatten und auf ein Dach geklettert waren, zerstörten sie ein Fenster und betraten die Innenräume. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume nach Beute und machten sich auch gewaltsam an verschlossenen Türen zu schaffen. Letztendlich flüchteten die Gauner mit Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 3.000 Euro. Schätzungen zur Höhe des Sachschadens belaufen sich auf etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Peugeot aufgehebelt, Flörsheim am Main, Kurfürstenstraße, Mittwoch, 27.02.2019, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 28.02.2019, 06:00 Uhr

(jn)Ersten Ermittlungen zufolge aufgehebelt haben Langfinger in der Nacht zum Donnerstag einen Peugeot in Flörsheim. Durch die Tat, die sich in der Kurfürstenstraße ereignete, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 100 Euro, da weder an dem Pkw schwerwiegende Beschädigungen festgestellt wurden noch die Täter auf Gegenstände von Wert stießen. Lediglich einen einstelligen Bargeldbetrag ließen sie aus dem Wageninneren mitgehen. Bislang liegen keine Hinweise zu möglichen Tätern vor. Etwaige Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei erbeten.

5. Subaru zerkratzt - 2.000 Euro Schaden, Schwalbach am Taunus, Friedrich-Ebert-Straße, Mittwoch, 27.02.2019, 11:30 Uhr bis 15:45 Uhr

(jn)An einem in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwalbach geparkten Subaru ist im Verlauf des vergangenen Mittwoches ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro durch Vandalismus entstanden. Der Wagen parkte zwischen 11:30 Uhr und 15:45 Uhr auf der Straße, als mindestens ein bislang unbekannter Täter diesen zerkratzte. Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen, werden unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Polizeistation in Eschborn erbeten.

6. Drei berauschte Autofahrer erwischt, Flörsheim am Main, Bundesstraße 519, Opelbrücke, Nacht auf Freitag, 01.03.2019

(jn)Polizeibeamte der Direktion Main-Taunus haben in der vergangenen Nacht zwischen 23:00 Uhr und 00:30 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Opelbrücke durchgeführt und drei Autofahrer angehalten, die alkoholisiert am Steuer saßen. Ein 32 Jahre alter Mann aus Raunheim fiel mit einem Wert von knapp 1,4 Promille auf, bei einem weiteren 21-jährigen, in Flörsheim wohnhaftem Mann stellten die Polizisten eindeutige Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest. Zudem wurde in seinem Pkw eine geringe Menge Drogen gefunden. Trauriger Höhepunkt der Kontrolle war ein 51 Jahre alter Flörsheimer, der keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen konnte und gemäß einem vorläufigen Atemalkoholtest mit einem Wert von 2,1 Promille unterwegs war. Darüber hinaus soll er sich wegen versuchter Bestechung strafbar gemacht haben, indem er den Beamten Geld anbot, um ihn straffrei weiterfahren zu lassen. Alle drei Männer wurden zur Polizeistation nach Flörsheim verbracht, wo ihnen Blut abgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

7. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 10. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Diedenbergen, L3264, Casteller Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell