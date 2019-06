Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unerlaubte Sperrmüllablagerung

Mayen (ots)

Im Zeitraum 05.06.2019 bis 06.06.2019 kam es auf einem Privatgrundstück in Mayen, Ortsteil Alzheim zu einer größeren Sperrmüllablagerung. Unbekannte Täter luden mehrere Möbelgegenstände, sowie anderen Unrat ab. Das an der Ortsdurchfahrt gelegene Wiesengrundstück ist von der Straße sehr gut einsehbar, daher könnten Zeugen den Vorgang beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Mayen.

