Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen (24-2003)

Speyer (ots)

20.03.2019, 09.00 - 12.00 Uhr Bei zwei Verkehrskontrollen am Mittwochvormittag in der Geibstraße und der Auestraße wurden 13 Autofahrer beanstandet, die während der Fahrt mit einem Handy telefonierten. Die Fahrer müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt rechnen. Zudem wurden fünf Mängelberichte ausgestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell