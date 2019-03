Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit leicht verletztem Kind

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr ereignete sich in der Max-Liebermann-Straße ein Unfall, bei dem ein 12-jähriges Kind leicht verletzt worden ist. Das junge Mädchen war mit ihrem Fahrrad unterwegs und ist von einem Pkw mit Anhänger überholt worden. Der Anhänger touchierte beim Vorbeifahren leicht den Fahrradlenker, woraufhin das Kind stürzte und sich leicht am Knie verletzte. Das Pkw-Anhänger-Gespann entfernte sich vom Unfallort, wobei nicht klar ist, ob der Fahrer den Unfall bemerkte. Es handelte sich um einen roten Wagen und der Fahrer wird als männlich und mit braunen Haaren beschrieben, der "Bauarbeiterkleidung" getragen haben soll. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

