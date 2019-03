Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Essen angebrannt (00-2103)

Otterstadt (ots)

20.03.2019, 23.10 Uhr Angebranntes Essen löste einen größeren Einsatz in Otterstadt im Stickelpfad aus. Einem 55-jähriger Bewohner brannte in dem Mehrfamilienhaus das Essen an. Dies hatte zur Folge, dass das Treppenhaus verraucht war und die Anwohner von einem Brand ausgingen. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die restlichen Bewohner, welche in ihren Wohnungen verbleiben konnten. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt, die Polizei mit drei Streifenwagenbesatzungen vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell