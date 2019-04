Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsüberwachung

Edenkoben (ots)

Neben einer Schulwegüberwachung in der Ruprechtstraße in Edesheim wurden im Rahmen einer Zivilstreife am gestrigen Vormittag fünf Autofahrer erwischt, die mit dem Handy telefonierten. Das Telefonieren am Steuer führt zu einer massiven Ablenkung im Straßenverkehr und kostet nebenbei 100 Euro inklusive einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Ein Autofahrer war nicht gegurtet, weshalb er eine Verwarnung in Höhe von 30.- Euro bezahlen musste. Auffällig waren 11 Fahrzeuge, bei denen der technische Zustand nicht ordnungsgemäß war, weshalb den Autofahrern eine Kontrollaufforderung ausgehändigt werden musste.

