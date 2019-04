Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Katze getötet

Rinnthal (ots)

In der Zeit vom 01.04.2019, 15.00 Uhr bis 02.04.2019, 10.00 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Rinnthal ein 1-Jahr alter Kater getötet indem er stranguliert wurde. Das Tier wurde auf dem Grundstück der Eigentümer angebunden aufgefunden. Es wurde ein blau-weißer Nylonstrick benutzt. Zeugenhinweise an die Polizei in Annweiler unter 06346-964619

