Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Delligsen - Gurtkontrolle deckt Alkohol- und Drogenbeeinflussung auf

Hameln (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Delligsen stellten Kräfte der Polizei Stadtoldendorf am Dienstagvormittag (26.02.19) neben zehn Verstößen gegen die Gurtanlegepflicht zwei alkohol- bzw. drogenbeeinflusste Fahrzeugführer fest. Beide Fahrzeugführer im Alter von 21 bzw. 57 Jahren aus dem Bereich Delligsen mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Während die Gurtmuffel mit der Zahlung eines Verwarngeldes davonkamen, haben die beiden berauschten Fahrer abhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung empfindliche Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren mit fahrerlaubnisrelevanten Auswirkungen zu erwarten. Aufgrund des hohen Vortests am Alkomaten wurde der Führerschein des 57-jährigen gleich an Ort und Stelle sichergestellt.

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Holger Scheffel

Polizeistation Stadtoldendorf

Telefon: 05532/90130

E-Mail: poststelle@pst-stadtoldendorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

