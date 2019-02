POL-HM: Mit Haarspray und Feuerzeug gezündelt - Kinder setzen Hecke in Brand

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Mit Haarspray und Feuerzeug gezündelt - Kinder setzen Hecke in Brand

Hameln/Afferde

Am Montag (25.02.2019) wurden die Hamelner Polizei und Feuerwehr, gegen 17:00 Uhr, zum Brand einer Hecke in der Leipziger Straße in Afferde gerufen.

Zwei aufmerksame Zeugen (13 und 16 Jahre) hatten beobachtet, wie drei Kinder mit einer Dose Haarspray und einem Feuerzeug eine Hecke in Brand gesetzt hatten.

Glücklicherweise handelte ein Nachbar schnell und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr löschte das etwa 2x2 m große Stück der Hecke im Anschluss daran vollständig ab.

Durch Hinweise von weiteren Anwohnern konnten die drei Jungen aus Afferde, die an der Hecke beobachtet worden waren, kurze Zeit später durch Beamte der Polizei Hameln angetroffen werden. Sie gaben sofort zu, dass einer von ihnen mit einer Dose Haarspray und einem Feuerzeug gezündelt habe. Er habe jedoch nicht gewollt, dass die Hecke in Brand gerät.

Die 10-jährigen standen deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse und wurden zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht. Hier wurde durch die Polizisten ein Gespräch mit den Jungen geführt.

Das Feuerzeug wurde der Polizei übergeben und einer der Jungen erklärte, dass er in einem Video im Internet gesehen habe, dass Haarspray mit einem Feuerzeug entzündbar sei. Das habe er ausprobieren wollen.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen einen der strafunmündigen Jungen wurde eingeleitet.

