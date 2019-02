Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tresor aufgeflext - Hoher Schaden für wenig Beute

Hameln (ots)

Am vergangenen Wochenende (23.02.2019 - 25.02.2019) brachen bisher unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Walter-von-Selve-Straße in Hameln ein.

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die oder der Täter ins Gebäude. Hier suchten sie zielgerichtet den Tresor der Firma und konnten diesen aufflexen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000EUR Euro geschätzt.

Die aktuell geschätzte Höhe der Beute ist im Vergleich gering. Etwa 300EUR Bargeld sind aus dem Tresor gestohlen worden.

Aufgrund der Vorgehensweise der Täter wurde die Spurensuche durch die Kriminaltechniker der Polizei Hameln übernommen.

Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge sowie auffällige Aktivitäten nimmt die Polizei Hameln unter Tel. 05151/933-222 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Sandra Heltner

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell