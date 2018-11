POL-HM: Geparkten Pkw touchiert; Fahrzeugbesitzer gesucht

Holzminden (ots) - Am Freitagabend, 23.11., gegen 23.00 Uhr, touchierte ein 21-Jähriger Holzmindener mit seinem Pkw VW in Holzminden, Rumohrtalstraße, einen am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw. Anschließend entfernte es sich zunächst von der Unfallstelle. Als er am Morgen des Samstages noch einmal an den Unfallort zurückkehrte, war das beschädigte Fahrzeug bereits entfernt worden. Gegen den 21-Jährigen wurde nun ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Zudem sucht die Polizei nun das beschädigte Fahrzeug bzw. den Halter. Wer hat seinen Pkw, vermutlich einen dunklen Kleinwagen, am Abend des 23.11. in der Rumohrtalstraße in der Nähe der Hausnummer 53 abgeparkt und nun einen Schaden am linken Außenspiegel? Hinweise bitte an die Polizei Holzminden unter 05531/958-115.

