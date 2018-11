POL-HM: Erneut Zigarettenautomat gesprengt - Täter flüchten unerkannt

Der aufgesprengte Zigarettenautomat Bild-Infos Download

Hessisch Oldendorf / OT Rumbeck (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (21.11.2018) wurde im Hessisch Oldendorfer Ortsteil Rumbeck ein Zigarettenautomat gesprengt.

Um 02.28 Uhr teilte ein 41 Jahre alter Mitarbeiter einer Tabakwarenfirma der Polizeiwache in Hameln telefonisch mit, dass ein Automat am Schmiedeweg in Rumbeck Alarm ausgelöst habe.

Durch die eingesetzten Beamten, die keine 10 Minuten später am Einsatzort eintrafen, wurde festgestellt, dass der Zigarettenautomat, augenscheinlich durch eine Sprengung, gewaltsam geöffnet wurde. Zigarettenschachteln und Münzgeld konnten in einem größeren Umkreis um den Automaten aufgefunden werden.

Aus ermittlungstaktischen Gründen werden keine Angaben dazu gemacht, womit der Automat gesprengt wurde.

Eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief negativ. In einer Hofeinfahrt in Tatortnähe wurden jedoch zwei Fahrräder und eine Tüte mit Zigarettenschachteln und Bargeld durch Polizeibeamte aufgefunden. Die Auffindesituation lässt darauf schließen, dass die Fahrräder von den Tätern zurückgelassen wurden. Sowohl die Tüte mit Inhalt, als auch die Fahrräder wurden sichergestellt.

Über die Höhe des Sachschadens und des Diebesgutes konnte bei Sachverhaltsaufnahme noch keine Angaben gemacht werden.

Erst gestern (20.11.2018) hatten unbekannte Täter im Emmerthaler Ortsteil Hajen einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Ein Zeuge hatte nach der Detonation drei Personen wegrennen sehen. Die Täter entkamen mit Diebesgut in unbekannter Höhe.

Bereits am 11.10.2018 wurde ein Zigarettenautomat in Großenwieden (Hessisch Oldendorf) erfolgreich aufgesprengt, am 14.11.2018 wurde in Emmerthal ebenfalls ein Automat angegangen, es blieb aber bei einem Versuch.

