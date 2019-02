Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Notorischer Fahrraddieb in Bad Münder festgenommen - Diebestouren in Hameln und Umgebung - Eigentümer eines sichergestellten Mountainbikes gesucht

Bad Münder / Hameln (ots)

Die Polizei Bad Münder hat gestern Nachmittag einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festgenommen.

Zivilfahnder der Polizei aus Bad Münder trafen am Dienstagnachmittag im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf der Fußgängerbrücke, die zwischen Rohmelbad und KGS über die Kreisstraße 72 führt, auf einen polizeibekannten Seriendieb. Der 21-jährige, in Bad Münder lebende Mann setzte sich beim Erblicken der Fahnder in der Straße "Über der Hamel" auf ein bereitgestelltes Mountainbike und flüchtete in die Straße "Hämeler Blick". Hier verloren die Zivilpolizisten den Flüchtigen zunächst aus den Augen, konnten den Mann kurz darauf wieder ausfindig machen und sahen, wie er mit dem Fahrrad auf ein privates Grundstück flüchtete. Hier ließ er das Mountainbike zurück. Eine Überprüfung ergab, dass dieses Fahrrad in der Nacht von Sonntag auf Montag in Hameln entwendet wurde.

Der Verdächtige flüchtete zu Fuß über angrenzende Grundstücke. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann kurz darauf im Rahmen der Sofortfahndung in der Bürgermeister-Graf-Straße antreffen und vorläufig festnehmen.

In der Straße "Über der Hamel" wurde vom mutmaßlichen Fahrraddieb ein weiteres Mountainbike zurückgelassen. In der Vernehmung räumte der junge Mann ein, auch dieses Fahrrad am Montag geklaut zu haben. Tatort soll der Jugendtreff in Hameln-Afferde gewesen sein. Zu dieser Tat liegt der Polizei noch keine Diebstahlsanzeige vor. Die Polizei sucht daher den rechtmäßigen Eigentümer eines weißen Cube Aim Suntour. Das Fahrrad hat einen hellen Sattel. Die Vorderradgabel ist blau lackiert. Der weiße Cube-Schriftzug ist schwarz eingefasst. Blaue und gelbe Streifen befinden sich auf dem weißen Rahmen.

Hinweise bitte an die Polizei Hameln (Tel. 05151/933-222).

Ein weiteres in Bad Münder sichergestelltes Fahrrad konnte den Diebestouren des 21-Jährigen zugeordnet werden. Das Jugend-Mountainbike wurde im Januar in Hess. Oldendorf entwendet.

Der Festgenommene blieb über Nacht in Polizeigewahrsam. Ihm wird gewerbsmäßiger Diebstahl von Fahrrädern vorgeworfen. Heute Morgen musste er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hannover auf freien Fuß gesetzt werden.

