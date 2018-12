Trier (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 07.12.-08.12.2018 wurde in der Sichelstraße Nahe des Max-Planck-Gymnasiums ein schwarzer BMW mit Nürnberger Kennzeichen beschädigt. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim rückwärtigen Einparken gegen den geparkten BMW und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Nummer 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.

