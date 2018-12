POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Martinsufer: Unfallzeugen gesucht

Trier (ots) - Am Samstag, den 08.12.2018, gg. 04.50 Uhr, befuhr ein schwarzer Audi Kombi die Kaiser-Wilhelm-Brücke in Richtung Martinsufer. In einer Rechtskurve fuhr der PKW aus bisher ungeklärter Ursache geradeaus auf den dort befindlichen Grünstreifen und prallte dort gegen eine Richtungstafel und einen Mast eines weiteren Verkehrszeichens. Anschließend entfernte sich der PKW von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Fahrer soll eine männliche Person mit dunklen Haaren, ca.25-30 Jahre alt, gewesen sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefon Nr.: 0651 / 9779-3200 in Verbindung zu setzen.

