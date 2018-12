Merzig und Saarburg (ots) - Am Dienstag, 04.12.2018, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich ein Überfall im Merziger Stadtpark. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein 24-jähriger Merziger mit seiner Bekannten im Stadtpark verabredet, als plötzlich zwei unbekannte Männer aus dem Dunkeln an sie herantraten. Während die erste Person das Mädchen angesprochen habe, habe die zweite Person von dem jungen Merziger eine Zigarette gefordert und sofort auf ihn eingeschlagen. Während dieser Tathandlung seien sogleich drei weitere Männer aus den Büschen hervorgetreten und hätten gemeinsam auf das zwischenzeitlich auf dem Boden liegende Opfer, eingeschlagen und eingetreten. Einer der Täter habe hierbei die Gelegenheit genutzt und diesem das Handy und die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Die Täter flüchteten dann aus dem Stadtpark in unbekannte Richtung. Von dem Opfer, welches durch die Tat glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, konnten die Polizeibeamten Hinweise zur Identität der Täter erhalten, welche aus dem benachbarten Saarburg und Konz stammen sollen.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizeibeamten aus Merzig und Saarburg konnte die Personengruppe ermittelt werden. Bei den fünf Personen handelt es sich um eine Jugendliche, drei Heranwachsende und einen jungen Erwachsenen, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind und ihren Wohnsitz bzw. Aufenthaltsort in Saarburg und Konz haben.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten durch die Saarburger Polizeibeamten drei Tatbeteiligte vorläufig festgenommen werden, ebenso wurden auf richterliche Anordnung die Wohnungen der drei Beschuldigten in Rheinland-Pfalz durchsucht.

Gegen sämtliche Beschuldigte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung eingeleitet; derjenige, der dem Opfer das Handy weggenommen hat, muss sich zudem wegen des Verdachts des Raubes verantworten. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden die Beschuldigten von der Dienststelle entlassen.

Neben den Polizeibeamten der PI Merzig und der PI Saarlouis waren Polizeibeamte der PI Saarburg an den umfangreichen Ermittlungen beteiligt.

