POL-HM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 19.02.2019, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine zivile Funkstreifenbesatzung des PK Bad Pyrmont die Thaler Landstraße stadtauswärts. Dabei sahen die beiden Ermittler einen Opel Corsa im Gegenverkehr an der Ampel warten, dessen 66-Jährige Fahrerin ihnen aufgrund eines zurückliegenden Ermittlungsvorganges bekannt war. Sie wussten daher, dass die Frau noch nie im Besitz eines Führerscheins gewesen ist. Die Frau konnte eine kurze Strecke später angehalten werden. Sie gab an, lediglich aufgrund einer Verkettung ungünstiger Umstände gezwungen gewesen zu sein, einmal selbst zu fahren. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Pkw wurde anschließend durch Dritte abgeholt.

