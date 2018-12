POL-PB: Unfallflucht auf der Lipplinger Straße

Delbrück (ots) - Delbrück, Lipplinger Str. Sa., 08.12.2018, 12:25 Uhr

Am Samstag, 08.12.2018, gegen 12:25 Uhr, befuhr ein 65jähriger Pkw-Führer mit seinen roten BMW die Lipplinger Straße, aus Richtung Kaunitzer Straße kommend, in Richtung Delbrück. Zwischen den Einmündungen Unterer Weg und Buschweg, in Höhe des Wäldchens, kam ihm ein anderes Fahrzeug (dunkler SUV) auf seiner Fahrspur entgegen, so dass er nach recht ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte 3 Leitpfosten. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Ohne anzuhalten entfernte sich der Verursacher in Richtung Kaunitzer Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060

