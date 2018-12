POL-PB: 1 Verletzter und 1 Unfallflucht

Paderborn (ots) - Verkehrsunfall mit Personenschaden / Paderborn / Fürstenallee 3, 07.12.2018 / 19:30h

Der 22 jährige Essenzulieferungsfahrer übersah bei der Anfahrt zu einem Kunden mit seinem Elektroroller in einer abschüssigen Zufahrt den dunkel gekleideten 21 jährigen Fußgänger und lud diesen frontal von hinten auf. Beide Unfallbeteiligten stürzten zu Boden. Der Fußgänger verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer, während der Unfallverursacher unverletzt blieb. Zum Unfallzeitpunkt war es dunkel und regnete stark. Gesamtschaden: 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht Paderborn, Stadtgebiet, 07.12.2018 / 16:30h bis 20:00h

Die 55 jährige Fahrzeughalterin eines PKW Skoda stellte nach Rückkehr zu ihrer Wohnanschrift von einer Einkaufstour im Paderborner Stadtgebiet einen Sachschaden an ihrem Fahrzeugheck fest. Im o.g. Zeitraum suchte die Geschädigte zunächst den Parkplatz einer Drogerie an der Bahnhofstraße in Paderborn auf. Danach den Parkplatz eines Einrichtungshauses am Frankfurter Weg / Barkhauser Straße. Zuletzt suchte die Geschädigte noch den Parkplatz eines Lampenfachgeschäftes am Frankfurter Weg auf. An einen der drei genannten Parkplatzörtlichkeiten muss der Unfallverursacher den geparkten PKW der Geschädigten beschädigt haben, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 05251-3060 mit der Polizei Paderborn in Verbindung zu setzen. Gesamtschaden: 1000 Euro

