POL-PB: Dreister Diebstahlsversuch in Arztpraxis

Paderborn (ots) - (mb) Der Diebstahl eines Sparschweins aus einer Arztpraxis an der Saarstraße scheiterte am Donnerstag auch dank couragierter Zeugen.

Während des Praxisbetriebes tauchte gegen 16.10 Uhr ein vermeintlicher Patient in der Praxis auf und wartete zunächst am Anmeldungstresen. Zwei wartende Patienten beobachteten, wie der unbekannte Mann das auf dem Tresen stehende Sparschwein ergriff und aus der Praxis lief. Die beiden Patienten, eine Frau und ein Mann im Alter von 61 bis 62 Jahren, nahmen sofort die Verfolgung des Diebes auf. Auf seiner Flucht stürzte der verfolgte Tatverdächtige und verlor seine Beute. Das Sparschwein zersprang auf dem Pflaster. Geldscheine und Münzen lagen verstreut umher. Der Tatverdächtige rappelte sich wieder auf und lief ohne das Diebesgut davon. Das Verfolgerpärchen sammelte Geld und Scherben ein und brachte alles zurück in die Praxis.

Der Dieb soll 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und rund 70 kg schwer sein. Er hatte braune Haare und trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke sowie eine blaue Kappe mit heller Aufschrift.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

