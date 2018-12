POL-PB: Trotz verursachten Schaden von der Unfallstelle geflüchtet.

Salzkotten (ots) - Verkehrsunfallflucht Salzkotten, Scharmeder Straße 55, 08.12.2018 / 15:45h - 19:00h

Der 22 jährige Fahrzeughalter eines PKW Kia stellte sein Fahrzeug am 08.12. gegen 15:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Scharmeder Straße in Fahrtrichtung Salzkotten ab. Als er um 19:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er den Sachschaden in Form eines beschädigten Außenspielgels an seinem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich demnach von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Gesamtschaden: 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05251-3060 bei der Polizei Paderborn zu melden.

