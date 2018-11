POL-KA: KA) Philippsburg - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es an der Einmündung der Landstraße 602 / Kreisstraße 3535 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, ein dritter Beteiligter blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Die 61-jährige Unfallverursacherin befuhr die Landstraße 602 aus Philippsburg kommend, und wollte an der Einmündung der Kreisstraße 3535, nach links der Landstraße folgen. Hierbei übersah sie den vorrangberechtigten, entgegenkommenden 31-Jährigen und kollidierte mit ihm im Einmündungsbereich. Ein zunächst unbeteiligter 42-Jähriger der an der Einmündung wartete, wurde in Mitleidenschaft gezogen, als das Fahrzeug des 31-Jährigen auf seines geschleudert wurde. Die 61-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, ehe sie, wie auch der 31-Jährige durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich und mussten abgeschleppt werden.

