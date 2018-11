POL-KA: (KA) Stutensee Büchig - Ein Fahrradhelm hätte Schlimmeres verhindern können

Karlsruhe (ots) - Am Mittwochmorgen kam es an der Büchiger Kreuzung Waldstraße/Buchenring zu einem Unfall zwischen einer Pkw-Lenkerin und einem Radfahrer. Der Radfahrer musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die 22-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 08:45 Uhr die Waldstraße in westlicher Richtung, als der 88-jährige Fahrradfahrer von rechts aus dem Buchenring kam. Beim Zusammenstoß zog sich der Fahrradfahrer am ungeschützten Kopf eine Verletzung zu, weshalb er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

