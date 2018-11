POL-KA: (CW) Nagold - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Baucontainer in Nagold

Karlsruhe (ots) - In der Zeit von Dienstag 17:00 Uhr und Mittwoch 07:45 Uhr haben Unbekannte einen Baucontainer in der Lise-Meitner-Straße aufgebrochen und Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Nagold rund um die Uhr unter der 07452 9305-0 entgegen.

