FW-F: Fund einer Weltkriegsbombe im Ostend, Sprengung erfolgt in den Abendstunden

Frankfurt am Main (ots) - (rh) Auf einer Baustelle am Ratswegkreisel im Ostend wurden am Mittag des 15.11.2018 die Reste einer amerikanischen 500 kg Fliegerbombe gefunden. Diese Reste umfassen einen Zünder mit einer Sprengstoffmenge von etwa 10 kg. Nach Bewertung durch den Kampfmittelräumdienst ist eine Entschärfung nicht möglich, so dass der Sprengstoff vor Ort durch eine gezielte Sprengung unschädlich gemacht werden muss. Um den dabei entstehenden Explosionsdruck abzumildern, werden vom Kampfmittelräumdienst mit Unterstützung der Feuerwehr passive Schutzmaßnahmen vorgenommen. Diese umfassen die Abdeckung der Bombe mit Erde und die Aufstellung von einem 24.000 Liter fassenden Wasserbehälter. Der Evakuierungsbereich (siehe beigefügte Karte) muss bis spätestens 20:15 Uhr geräumt sein. Danach kontrolliert die Polizei den gesamten Bereich damit dem Kampfmittelräumdienst die Freigabe für eine Sprengung erteilt werden kann. Die Sprengung ist für 21:15 Uhr geplant und wird voraussichtlich rund 20 Minuten dauern. Für den Zeitraum der Evakuierung werden die Autobahn A661 und Teile der Hanauer Landstraße kurzzeitig gesperrt. Weiterhin werden die Straßenbahnlinien 11 und 12 sowie die Buslinie 103 zeitweise ihren Betrieb einstellen. Infos hierzu gibt es auf www.vgf-ffm.de Im Evakuierungsbereich befinden sich nur Gewerbebetriebe und keine Wohnbebauung. Auf die Einrichtung einer Betreuungsstelle wird daher verzichtet. Informationen zur Evakuierung gibt es auf www.feuerwehr-frankfurt.de oder beim Bürgertelefon, welches unter der Rufnummer 069/212-111 erreicht werden kann.

