POL-PPKO: Polizeieinsätze in Koblenz-Rübenach

Koblenz (ots) - Am Montag, 26.02.2018, 04.36 Uhr, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Pkw in der Kilianstraße im Koblenzer Stadtteil Rübenach gemeldet. An diesem Pkw, einem schwarzen Dacia, der am Ortsausgang in Richtung Bubenheim geparkt war, wurden die Seitenscheiben eingeworfen. Um 05.00 Uhr wurde ein brennender Altpapiercontainer an der Grundschule gemeldet. Vor Ort wurde das Feuer von der Berufsfeuerwehr gelöscht. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

