POL-PPKO: Einbrecher in Koblenz unterwegs

Koblenz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25.02.2018, versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus im Kammertsweg einzubrechen. Deren Versuch, die massive Haustür des Anwesens aufzuhebeln, schlug jedoch fehl. An der Tür entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag an einem Mehrfamilienhaus im Nauweg. Auch hier gelang es den Tätern nicht, die Haustür aufzuhebeln. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013 Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell