POL-PPKO: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Koblenz (ots) - Am Freitag, dem 23.02.2018 um 13:30 Uhr kam es in Koblenz auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Innenstadt, Höhe der dortigen Shell Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall . Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten Anzeichen für einen Drogenkonsum bei dem Unfallverursacher festgestellt und im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

