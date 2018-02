POL-PPKO: Koblenz: Handtasche aus Pkw geklaut

Koblenz (ots) - Am Sonntag, 25.02.2018, wurde zwischen 17.50 Uhr und 18.30 Uhr die Beifahrerscheibe eines in der Blücherstraße geparkten blauen Opel Corsa eingeschlagen. Aus diesem wurde im Anschluss eine Handtasche gestohlen, die auf dem Beifahrersitz abgestellt war. In dieser befanden sich ein geringer Bargeldbetrag sowie zwei EC-Karten. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013 Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell