Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Auffahrunfall, eine leicht verletzte Person

Bad Pyrmont (ots)

Am 23.02.2019, gegen 12.40 Uhr, kam es auf der Südstraße in Bad Pyrmont zu einem Auffahrunfall. Beide Beteiligten befuhren hintereinander die Südstraße in Richtung Schillerstraße, als die vorausfahrende 40-jährige Bad Pyrmonterin mit ihrem Pkw Seat abbremste, um auf ein Grundstück abzubiegen. Eine nachfolgende 22-jährige Frau aus Bad Pyrmont bemerkte dieses Fahrmanöver zu spät und fuhr mit ihrem Opel Astra auf. Bremsspuren oder ähnliches konnten nicht ermittelt werden. Die 40-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt (Nackenschmerzen). Sie wurde mit einem RTW zur Behandlung zum Bathildiskrankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

