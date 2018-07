POL-H: Mitte: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Hannover (ots) - Sonntagmorgen, 08.07.2018, gegen 06:00 Uhr ist ein 40-Jähriger mit seinem Audi von der Hamburger Allee abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Dabei hat sich der offenbar unter Drogeneinfluss stehende Fahrer leicht verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes zufolge war der 40 Jahre alte Mann mit seinem Audi A6 vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hamburger Allee in Richtung Vahrenwalder Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Welfenstraße verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Audi, geriet mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw durch die Wucht des Aufpralls zurück auf die Hamburger Allee geschleudert. Dabei touchierte der A6 einen Betonpfeiler sowie einen an der Straße geparkten Smart.

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 40-Jährigen in eine Klinik, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nun ermitteln die Beamten gegen ihn wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen - unter anderem lagen Trümmerteile der Hausfassade sowie des Betonpfeilers auf der Fahrbahn - musste die Hamburger Allee in Richtung Vahrenwalder Straße bis etwa 10:00 Uhr voll gesperrt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 40 000 Euro. /now

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell