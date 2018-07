POL-H: Hemmingen: Flammen beschädigen Wohnhaus

Hannover (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist Samstagnachmittag, 07.07.2018, an einem Gebäude an der Dorfstraße im Stadtteil Westerfeld ein Feuer ausgebrochen. Personen sind dabei nicht verletzt worden.

Gegen 16:45 Uhr verständigte eine 49-jährige Anwohnerin die Rettungskräfte, nachdem sie den Brand auf dem Nachbargrundstück bemerkt hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein rückwärtig am Haus angebauter Balkon in Flammen, die zwischenzeitlich bereits auf das Dach übergegriffen hatten. Trotz des schnellen Eingreifens der Brandbekämpfer wurde das Wohnhaus, in dem sich keine Personen aufhielten, in Mitleidenschaft gezogen.

In den nächsten Tagen werden Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen an dem Brandort aufnehmen, um die Ursache für das Feuer festzustellen. Angaben zum entstandenen Schaden können derzeit nicht gemacht werden. /now

