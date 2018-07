POL-H: Wennigsen: Mehrfamilienhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Hannover (ots) - In der Nacht zu heute (06.07.2018) ist aus bislang ungeklärten Gründen ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gartenstraße ausgebrochen. Die Flammen haben auf den Dachstuhl übergegriffen und diesen komplett zerstört. Die Hausbewohner sind nicht verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Anwohner das Feuer im Obergeschoss gegen 23:30 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Das Gebäude, das derzeit von Flüchtlingsfamilien bewohnt wird, ist aktuell nicht bewohnbar.

Ermittler des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben das Haus heute untersucht und festgestellt, dass das Feuer in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen ist. Die Brandursache steht noch nicht abschließend fest, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 200 000 Euro./pu, now

