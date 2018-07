POL-H: Zeugen nach Überfall im Stadtteil Sahlkamp gesucht!

Hannover (ots) - Donnerstagabend, 05.07.2018, gegen 19:00 Uhr, hat ein bislang unbekannter Räuber einen 40-Jährigen an der Straße Holzwiesen angegriffen und seine Geldbörse geraubt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann mit seinem Fahrrad auf der Straße Holzwiesen in Richtung Sahlkamp unterwegs. In Höhe einer Bankfiliale wurde er von dem Täter, dieser ging zu Fuß in Richtung Kugelfangtrift, von seinem Rad getreten und aufgefordert, seine Geldbörse auszuhändigen. Da sich der 40-Jährige der Aufforderung widersetzte, trat der Angreifer auf ihn ein und verletzte ihn leicht. Letztendlich übergab er sein Portemonnaie, mit dem der Räuber in Richtung Stadtbahnhaltestelle Tempelhofweg flüchtete.

Der Gesuchte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und von sportlicher Statur. Er hat dunkle, lockige Haare, einen Dreitagebart und ein Tattoo am rechten Unterarm. Bekleidet war er während der Tat mit einem Deutschland-Trikot, einer schwarzen Jogginghose sowie weißen Turnschuhen.

Derzeit gehen die Ermittler nicht davon aus, dass die Tat im Zusammenhang mit der aktuellen Raubserie im Stadtteil Sahlkamp steht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ost (0511 109-2717) zu melden.

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

