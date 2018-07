POL-H: Zeugenaufruf! Tödlicher Unfall auf der Bundesautobahn (BAB) 2 in Richtung Berlin

Hannover (ots) - Am Donnerstag, 05.07.2018, gegen 18:30 Uhr, ist ein Kleintransporter auf der BAB 2 in Höhe der Anschlussstelle Garbsen auf einen Lkw aufgefahren. Der 53-jährige Fahrer des Transporters hat sich bei der Kollision tödliche Verletzungen zugezogen.

Der 53-Jährige war mit seinem Transporter heute Abend auf dem rechten Hauptfahrstreifen der BAB 2 in Richtung Berlin unterwegs gewesen. In Höhe der Anschlussstelle Garbsen fuhr er aus bislang unbekannten Gründen und bisherigen Erkenntnissen zufolge nahezu ungebremst auf einen 40-Tonner auf. Für den 53 Jahre alten Mann, der bei der Kollision zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und nach seiner Bergung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Ersthelfern versorgt worden war, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer (59 Jahre alt) verletzte sich leicht und wird eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Nachdem die BAB 2 in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Garbsen und Herrenhausen zunächst bis kurz vor 20:00 Uhr voll gesperrt war, wird der Verkehr jetzt einspurig am Unfallort vorbeigeleitet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zeugen, die zu diesem Unfall Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 in Verbindung. /st

