POL-H: Zwischenbilanz Schützenfest 2018: Mehr Besucher weniger Straftaten

Hannover (ots) - Die Polizeidirektion (PD) Hannover verzeichnet einen positiven Trend beim Straftatenaufkommen beim diesjährigen Schützenfest. Das Sicherheitskonzept von Landeshauptstadt Hannover und Polizei Hannover geht bisher auf.

"Wir sind mit dem aktuellen Verlauf des Schützenfestes zufrieden. Trotz eines Anstieges der Besucherzahlen hat die Polizei einen Rückgang beim Straftatenaufkommen - insbesondere bei den Körperverletzungsdelikten - verzeichnet", sagt Polizeirätin Nurhan Brune, Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion (PI) West.

Von Freitag, 29.06.2018, bis Donnerstag, 05.07.2018, registrierte die einsatzverantwortliche PI West 29 Straftaten. Die Top drei der aufgenommenen Delikte waren acht Körperverletzungen, sieben Diebstähle sowie sieben Beleidigungen. Während des gesamten Schützenfestes 2017 verzeichnete die Polizei 95 Straftaten (Top drei: 31 Körperverletzungen, 25 Diebstähle und elf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz). Die Einsatzkräfte mussten in diesem Jahr bisher 50 (2017 insgesamt: 78) Platzverweise aussprechen und acht (2017 insgesamt: 21) Personen in Gewahrsam nehmen. /has, now

