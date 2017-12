Ludwigshafen (ots) - Am 24.12.17 gegen 01:52 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 55-jähriger Ludwigshafener Radfahrer auf, der in "Schlangenlinien" fuhr und die ganze Schützenstraße in Ludwigshafen benötigte. Der Grund der Fahrweise war schnell klar. Ein Atemalkoholtest ergab 2,42 Promille. Dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf der Polizeidienststelle wurde ihm Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

