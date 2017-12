POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Ladendiebstahl durch minderjährige Mädchen

Ludwigshafen (ots) - Am Samstagmittag (23.12.2017, gegen 15:20 Uhr) wurden zwei ca. 10 Jahre alte Mädchen bei einem Ladendiebstahl in der Filiale "New Yorker" in der Rheingalerie beobachtet. Die Mädchen hatten in der Umkleide die Sicherungen von Kleidungsstücken im Wert von ca. 150 Euro entfernt und wollten anschließend das Geschäft mit der Ware verlassen. Das Personal bemerkte die Tat und sprach die Mädchen am Ausgang der Filiale an. Hierbei flüchteten beide Mädchen durch die Rheingalerie. Ein 10-jähriges Mädchen konnte von dem Personal aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das zweite, bislang unbekannte Mädchen konnte flüchten. Die 10-jährige Ladendiebin wurde nach Aufnahme einer Strafanzeige wegen Ladendiebstahls den Eltern übergeben. Zu der zweiten Täterin werden Zeugenhinweise erbeten. Diese können an das Gemeinsame Sachgebiet Jugend Berliner Straße 52 67059 Ludwigshafen am Rhein Telefon: 0621/963-2301 übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell