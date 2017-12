POL-PPRP: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 21.12.2017, 15:00 Uhr - 22.12.2017, 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der ehemaligen Fachhochschule in der Schulstraße mehr als 500 Meter Kupferkabel. Zudem besprühten sie Wände und Heizungen mit hier vorgefundenen Spraydosen und vergrößerten so noch den angerichteten Schaden. Sollten sie in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, bittet die Polizei Ludwigshafen 1 um ihre Hilfe!

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 nimmt unter der Telefonnumer: 0621/963-2122 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de ihre Hinweise in dieser Sache entgegen.

