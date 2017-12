POL-PPRP: Einbruch in Gaststätte/Spielautomaten aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - In der Ganderhofstraße in Ludwigshafen wurde in der Nacht zum 22.12.2017 durch brachiale Gewalt die Eingangstür einer Gaststätte aufgebrochen. Im Inneren öffneten die unbekannten Täter zwei Spielautomaten und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Nach erfolgter Spurensuche wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/963-2222 bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

