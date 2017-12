POL-PPRP: Es hagelt Anzeigen

Ludwigshafen (ots) - Eine 24-jährige Ludwigshafenerin muss sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen einer Autofahrt unter Drogeneinfluss verantworten. Die junge Frau war am Donnerstag (21.12.2017) um 10 Uhr mit einem PKW auf der Kreuzstraße unterwegs und fiel einer Polizeistreife auf, da an dem PKW gestohlene Kennzeichen montiert waren. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die junge Frau ihren Führerschein aufgrund mehrerer Geschwindigkeitsverstöße bereits abgegeben hatte. Um die Versicherung und Kfz-Steuer zu sparen stahl sie zwei Kennzeichen und brachte diese an ihrem abgemeldeten PKW an. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Konsum von Drogen. Ihr PKW wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan LIebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell