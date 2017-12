POL-PPRP: Täterfahndung nach versuchtem Einbruch in Wohnhaus

Frankenthal (ots) - Am Freitagabend, gegen 17:45 Uhr, kam es in Frankenthal, im Richard-Wagner-Ring, zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Das im Haus wohnende Ehepaar bemerkte den Täter, als dieser einen Rollladen nach oben geschoben hatte und versuchte ein Fenster zu öffnen. Der Täter flüchtete daraufhin über den Gartenzaun des Anwesens in Richtung Westring. Ihm gelang es nicht, in das Haus einzudringen. Aus der Wohnung wurde nichts entwendet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise: Wer war zur Tatzeit im Bereich des Richard-Wagner-Rings und hat dort Beobachtungen gemacht? Sind Ihnen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621 963-2773 oder per E-Mail: kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

