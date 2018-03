BPOLI-WEIL: Illegal mit der S-Bahn eingereist

Waldshut (ots) - Am späten Mittwochabend kontrollierten Zollbeamte eine S-Bahn aus dem schweizerischen Baden. Bei der Kontrolle wurden drei ausweislose Personen festgestellt, die der Bundespolizei übergeben wurden. Eine Recherche der Bundespolizei im europäischen EURODAC-System förderte nicht nur die Personalien der zwei Männer und einer Frau ans Tageslicht, sondern auch die Erkenntnis, dass das Trio bereits in Italien registriert worden ist und sich im dortigen Asylverfahren befindet. Die drei nigerianischen Staatsangehörigen trugen ein Asylbegehren vor. Sie wurden nach Strafanzeigenaufnahme wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber nach Karlsruhe weitergeleitet.

