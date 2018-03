BPOLI-WEIL: Notbremse in der S-Bahn betätigt

Freiburg (ots) - Zu einer Notbremsung kam es am Mittwochnachmittag in der Breisgau-S-Bahn auf dem Weg von Elzach nach Freiburg am Haltepunkt Herdern. Ein 71-jähriger Mann hatte die Notbremse ohne ersichtlichen Grund gezogen. Der Triebfahrzeugführer löste die Notbremse wieder und rief die Bundespolizei. Diese stellte eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen oder Vortäuschen von Hilfsbedürftigkeit gegen den "Notbremsenzieher".

