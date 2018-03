BPOLI-WEIL: Zeugen gesucht

Rheinfelden (ots) - Zu einer Körperverletzung kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf Bahnsteig 1 des Bahnhofs. Ein bisher unbekannter Mann schlug dabei auf einen Reisenden ein. Der renitente Mann soll weitere Personen angepöbelt haben. Geschädigte oder Zeugen können sich unter 07628-8059 0 an die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein wenden.

