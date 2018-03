BPOLI-WEIL: Zurück nach Basel

Freiburg (ots) - Zwei eritreische Staatsangehörige kontrollierte eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und Schweizer Grenzwache am Dienstagmorgen in einem ICE von Basel nach Freiburg. Die jungen Männer konnten keine gültigen Reisedokumente vorlegen. Beide wiesen sich mit Schweizer Ausländerausweisen aus, die besagen, dass sich die beiden Ostafrikaner im dortigen Asylverfahren befinden. Sie wurden wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz angezeigt und in die Schweiz zurückgeschoben.

